Claro ativa rede 5G DSS em mais 12 cidades

As cidades que agora terão conectividade 5G são: São Caetano, Santo André, São Bernardo do Campo, Guarulhos, Campinas, Santos, Brasília, Goiânia, Manaus, Belém, São Luís e Porto Alegre

A Claro anunciou hoje, 04, a expansão da rede 5G DSS em mais 12 cidades do Brasil. No interior do estado de São Paulo, são as cidades Campinas, Santos e, na Grande São Paulo, as cidades de São Caetano, São Bernardo do Campo, Santo André e Guarulhos terão o 5G. Na região Centro-Oeste, as escolhidas foram Brasília (DF) e Goiânia (GO). No Norte, a conectividade chegou em Manaus (AM) e Belém (PA). No Nordeste, em São Luís (MA). E no Sul, em Porto Alegre (RS).

A operadora contou que foram selecionadas as cidades com perfil de alta densidade de tráfego. Até então, a operadora havia lançado 0 5G somente nas capitais de São Paulo e Rio de Janeiro. O sistema DSS utiliza as mesmas antenas e espectro de frequência da rede 4G. De acordo com a Claro, a 5G DSS fornecerá uma velocidade até 12 vezes maior que o 4G, em uma experiência equivalente à da fibra óptica

A expansão da cobertura ainda contou com a parceria das fornecedoras de rede móvel Ericsson, Huawei e Nokia. O 5G DSS poderá ser acessado por três smartphones presentes no Brasil, são eles: moto g 5G plus, Motorola Edge e o Samsung Galaxy Note20 5G. Foi informado também que não haverá aumento nos preços dos pacotes de dados da operadora.

“Isso [rede 5G DSS] é possível com a tecnologia de compartilhamento dinâmico de espectro que nos permite usar as redes e as frequências atuais para oferecer conexões de até 400 Mbps”, afirmou Paulo Cesar Teixeira, CEO da unidade de Consumo e PME da Claro.

“A chegada da rede 5G DSS é um passo importante da evolução da tecnologia, porque permite ampliar a cobertura de forma eficiente. É a estratégia mais ágil de expansão adotada por operadoras do mundo todo, dos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha”, completou o executivo.

Para o leilão de 5G em 2021, a empresa pretende expandir sua rede 5G a partir da adição do espectro de 3,5 GHz e das faixas de onda milimétricas.

Ramana Rech é estagiária de jornalismo do Tele.Síntese