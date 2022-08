Claro ativa o 5G na faixa de 3,5 GHz em Curitiba, Goiânia e Salvador

A Claro vai ligar o 5G na frequência de 3,5 GHz nas capitais Curitiba (PR), Goiânia (GO) e Salvador (BA). A faixa de frequência será liberada amanhã, 16. A operadora pretende ativar as antenas tão logo a Anatel autorize o funcionamento.

PUBLICIDADE

A operadora chama o 5G nesta frequência de 5G+. Em Curitiba, o sinal irradiará em regiões dos seguintes bairros: Água Verde, Batel, Bigorrilho, Centro, Jardim Botânico e Portão. Segundo a empresa, a ativação é apenas inicial, e seguirá em expansão até chegar a demais áreas da cidade.

A expectativa inicial é do alcance de velocidades entre 600 Mbps e 800 Mbps, chegando até 1 Gbps (dependendo do tamanho da célula e da quantidade de terminais com uso simultâneo naquele momento). Atualmente, 70% dos aparelhos vendidos pela Claro são compatíveis com o 5G+. A tele diz que 2,6 milhões de smartphones conectados a suas redes já são compatíveis com a nova tecnologia.

A disponibilização do 5G+ abre portas para novas discussões; oportunidades em negócios, serviços, comunicações; acelera a digitalização; além de impulsionar a criação de aplicações que irão fazer diferença na vida das pessoas e tornar o dia a dia mais divertido e produtivo. Mas, é só o início. Temos um longo e desafiador caminho pela frente”, avalia José Félix, presidente da Claro (foto acima).

Goiânia

Em Goiânia a Claro também vai ativar o sinal do 5G+ tão logo a Anatel dê o sinal verde nesta terça-feira. o sinal já irradiará em quatro das sete regiões da capital, Centro, Norte, Sul e Oeste, englobando parte dos seguintes setores: Setor Sul, Setor Jardim Goiás, Setor Bueno, Setor Nova Vila, Setor Pedro Ludovico, Setor Oeste, Setor Bela Vista, Setor Marista, Residencial Recanto dos Buritis, Nova Suíça e Setor Sudoeste. Novas áreas serão ligadas nos próximos meses.

Salvador

Na capital baiana, o 5G em 3,5 GHz será ativado nos bairros de Barra, Caminho das Árvores, Campo Grande, Candeal, Canela, Chame-Chame, Federação, Graça, Horto Florestal, Itaigara, Jardim Apipema, Ondina, Parque Bela Vista, Pituba e Politeama.

Na esteira da ativação comercial do 5G+ nas capitais, a Embratel, braço voltado ao mercado corporativo da Claro Brasil, também passará a ofertar serviços para empresas na nova tecnologia. A expectativa é atender indústrias em empresas que queiram investir em processos baseados em internet das coisas, big data e analytics.

A monetização da tecnologia 5G+ da Embratel no mercado B2B ocorrerá não através das ofertas de planos de mobilidade. Ela acontecerá principalmente na habilitação e Orquestração da Infraestrutura Digital pelas Redes Privativas.

PUBLICIDADE