Claro atinge a marca de 1 milhão de aparelhos 4K instalados

A Claro atingiu a marca de 1 milhão de domicílios com aparelho 4K pela Claro tv+. Segundo a tele, ela vem estimulando a troca de equipamentos de TV para elevar a qualidade dos planos assinados. A operadora também diz que iniciou a transmissão 4K do canal Multishow. E diz que ultrapassou os 2 milhões de acessos nos últimos 12 meses.

Conforme dados da Anatel, a Claro tinha em julho 5,5 milhões de clientes de TV por assinatura, 3,5% a menos que em junho. Desse total, 4,89 milhões acessam o serviço via cabo. Em fibra, a empresa registrou 87,38 mil usuários.

O número não contabiliza os usuários exclusivos do serviço de streaming da companhia. Além da oferta via cabo, fibra e satélite, a Claro revende TV por assinatura via aplicativo de streaming e via distribuição de um conversor IPTV batizado de Claro TV Box – versões padrão e 4K.

A base de clientes da companhia se concentra no Sudeste, onde tem mais de 4 milhões de clientes. O segundo maior mercado da Claro é o Sul, onde possui 900 mil assinantes. No Nordeste, são 700 mil. Há outros 385 mil no Centro-Oeste e mais 225 mil no Norte. Estes números contabilizam também os clientes “livre”, aqueles que não assinam planos, mas utilizam decodificador satelital da companhia.

