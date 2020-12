Claro anuncia seleção de 91 participantes para concurso Campus Mobile

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

O concurso de inovação e empreendedorismo Campus Mobile selecionou 91 projetos de estudantes universitários e recém-formados para participar da 9ª edição, informou a Claro hoje, 18. Os vencedores do concurso patrocinado pelo Instituto Claro terão a oportunidade de participar de uma imersão no Vale do Silício, nos Estados Unidos, em 2021. Serão selecionados projetos nas categorias Saúde, Games, Educação, Diversidade, Smart Cities e Smart Farms.

Os escolhidos deverão seguir de forma remota para a etapa de desenvolvimento das ideias. Depois, haverá a fase de finalização de protótipos e a semana de imersão online. O anúncio dos vencedores está previsto para maio de 2021.

A Associação do Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC) é a responsável pela realização da iniciativa. O Campus Mobile ainda conta com patrocínio da Claro e apoio da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) e do hub de inovação da Claro, beOn.

Na edição passada, foram selecionados 94 projetos na fase inicial. Veja aqui os vencedores da 8ª edição. (Com assessoria de imprensa)