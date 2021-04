Claro anuncia parceria com startup de drones para delivery aéreo

Com a parceria, a operadora ganha exclusividade no fornecimento de conexão para a startup Speedbird Aero e seus clientes, além de se tornar a primeira operadora no país com acesso a drone de carga

A Claro fechou uma parceria com a Speedbird Aero, desenvolvedora de soluções e tecnologia para entregas usando drone. Com isso, a operadora passa a ter exclusividade no fornecimento de soluções em conectividade para todos os clientes da Speedbird Aero, por meio de suas redes 4G e 4,5G e 5G.

“A operadora será a primeira empresa do país, no mercado de telecom, a possuir o drone de carga, com rotas aprovadas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e com rotas aprovadas pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA)”, comentou Hamilton Ricardo Pereira da Silva, diretor de Logística da Claro.

Já a Speedbird Aero se beneficiará da parceria devido aos ganhos na consciência situacional e posicionamento preciso das aeronaves, principalmente em áreas urbanas. “A melhor forma de manter link de comando e controle de nossas aeronaves é através de uma infraestrutura de telecomunicações confiável”, disse Samuel Salomão, chefe de Produto da Speedbird Aero.

Atualmente, a empresa de drones dispõe de autorização para voos experimentais nas rotas entre Campinas e Franca, no Estado de São Paulo, com entregas para empresas de delivery de comida e e-commerce. A permissão foi concedida devido ao projeto do Ifood de entrega em domicílio por drones. Junto com a Claro, a empresa segue realizando estudos de soluções com o drone delivery em novas rotas com permissão da ANAC. (Com assessoria de imprensa)