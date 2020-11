Claro ambiciona entregar seu serviço de streaming a 60 milhões de casas

A operadora já ampliou o piloto do novo produto para além dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, que agrega diferentes conteúdos audiovisuais em um equipamento totalmente streaming, que poderá ser usado em qualquer rede, diz Alessandro Maluf, diretor de Produtos de Vídeo da Claro

A velocidade das mudanças no consumo de audiovisual pelas pessoas, nos últimos seis meses, em função da pandemia, só é comparável com alterações de hábitos ocorridas em cinco anos e está mudando as políticas de audiovisual das operadoras. A avaliação é do diretor de Produtos de Vídeo da Claro, Alessandro Maluf, que participou, nesta quinta-feira, 26, de mesa redonda da INOVAtic 2020 sobre o incremento do uso de streaming. Segundo ele, o consumo se multiplicou exponencialmente e o papel da operadora tem sido o de se manter como player relevante nesse mercado.

“Precisamos usar a conectividade e a capilaridade da Claro, sua plataforma e ofertar o que o consumidor quer”, afirmou Maluf. “A gente vê ainda demanda pelo serviço de TV paga, mas ele deve estar atualizado com os aplicativos de conteúdo, como Netflix, Gobloplay, Disney , assim por diante”, entende.

É com esse entendimento que a Claro está lançando um equipamento totalmente streaming, que pode ser usado por qualquer rede. O objetivo é chegar em 60 milhões de domicílios conectados, ao invés dos 15 millhões de lares que têm assinatura de TV paga. O equipamento traz algumas inovações, como controle por comando de voz e já agrega também a Netflix, além do Now. “O serviço está sendo testado em projeto piloto e tem tido boa aceitação”, disse.

Para Maluf, além da tecnologia, é preciso entender o poder que o consumidor tem hoje, de escolher, de analisar os conteúdos e os custos/benefícios e de buscar por serviços personalizados para ofertar produtos compatíveis com as novas exigências. “Agregar conteúdos, inclusive da TV paga, também é uma saída, desde que tenha uma equação de preço mais favorável”, disse. “A pirataria está aí para mostrar que o consumidor quer TV paga, mas acha o serviço caro”, conclui.

A INOVAtic 2020 é uma promoção do Tele.Síntese, em parceria com o PontoISP, que acontece em formato totalmente virtual até esta sexta-feira, 27. Paralelamente, está sendo realizada uma feira virtual de negócios, com apresentação de novas tecnologia e promoções.