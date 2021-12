Claro agrega frequências do leilão para a Stock Car

A Claro promete fazer agregação de portadora com o espectro de 2,3 GHz neste próximo domingo, 12, em etapa da Stock Car, diz o CMO da operadora, Márcio Carvalho, no 5×5 TEC Summit

O 5G vai ter um importante papel em eventos de de entretenimento ao unir a mobilidade com as características de velocidade, latência e confiabilidade na conexão. Prova disso é que a Claro investirá mais uma vez em levar a tecnologia para o autódromo de Interlagos, em São Paulo, para demonstrar possibilidades de uso. A empresa já havia demonstrado o 5G em licença experimental com a faixa de 3,5 GHz no padrão standalone na Fórmula 1, e agora promete fazer agregação de portadora com o espectro de 2,3 GHz neste próximo domingo, 12, em etapa da Stock Car no mesmo circuito.

Segundo o CMO da Claro, Márcio Carvalho, a operadora aproveitará a infraestrutura já implantada em Interlagos com core de rede de nova geração e antenas no investimento feito com os fornecedores Ericsson e Qualcomm, para levar a agregação à etapa final da categoria automobilística. “O 2,3 GHz é um espectro coringa, que pode ser utilizado tanto para o 5G quanto para o 4,5G“, afirmou ele durante painel do último dia do 5×5 TEC Summit nesta sexta-feira, 10. Ambas as faixas foram adquiridas pela tele no leilão do 5G em novembro.

Carvalho explica que essa estratégia para a Stock Car se trata de gerar engajamento com o usuário, somando a experiência do mundo offline com o online e aliando ao analytics. “Eu identifico quem gosta de Fórmula 1, quem está perto do autódromo, e posso proporcionar a quem está lá experiências imersivas”, exemplifica.

O evento 5×5 Tec Summit é organizado pelos portais jornalísticos especializados Convergência Digital, Mobile Time, Tele.Síntese, Teletime e TI Inside, com a proposta de debater a modernização de cinco setores essenciais para a economia brasileira: governo, saúde, energia, finanças e entretenimento. O evento chega ao fim nesta sexta-feira, 10, abordando o entretenimento. Esta é a segunda edição do evento, que já tem data marcada para o próximo ano. Será realizado em novembro de 2022.

