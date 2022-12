Claro abre vagas de trabalho para pessoas com deficiência

Claro abre oportunidades para pessoas com deficiência para seu quadro de funcionários, as inscrições já estão abertas

“Acessibilidade e inclusão são compromissos da Claro. Temos trabalhado ativamente em prol de uma sociedade que tenha mais pontes e menos barreiras para as pessoas com deficiência”, afirma Rodrigo André, diretor de RH da Claro.

Atualmente, o time de colaboradores do Grupo, que engloba a Claro, a Hitts e a BCC, conta com mais de 1.500 funcionários com algum tipo de deficiência, alocados em áreas diversas e ocupando posições de diferentes níveis hierárquicos. “O mais importante é saber que essas pessoas constroem uma jornada com a gente. Entre os funcionários com deficiência, 81% têm mais de 3 anos de empresa e 61% estão conosco há mais de 5 anos. Isso demonstra que eles encontram um ambiente inclusivo, acolhedor e preparado para o desenvolvimento de seus talentos”, diz André.

O comprometimento com acessibilidade e inclusão faz parte dos valores da empresa e permeia diversas iniciativas implementadas, tanto para o público interno, como para seus clientes, que podem contar, por exemplo, com: produtos customizados para suas necessidades, como planos de celular para pessoas com deficiência auditiva; atendimento em lojas físicas e também em canais online, fatura em Braille, atendimento por chat ou videochamada em Libras; disponibilização de uma Central de Intermediação de Comunicação. Além disso, a operadora ainda oferece um curso online de Libras e nesta edição da Copa do Mundo trouxe as primeiras transmissões de TV do mundial acessíveis a pessoas com deficiência no Brasil, com recursos de audiodescrição, legendas e tradução em Libras.

A empresa foi reconhecida em premiações recentes, como o XXII Prêmio ABT, na categoria Responsabilidade Social, com o case Acessibilidade e Inclusão, e o Prêmio Anatel de Acessibilidade em Telecomunicações 2022. As pessoas interessadas em fazer parte do quadro de funcionários da Claro devem se inscrever no banco de talentos, disponível no site.

(com assessoria de imprensa)

