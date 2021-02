Claranet anuncia investimento de US$ 100 milhões no Brasil

A Claranet, multinacional de tecnologia com foco em serviços gerenciados de cloud, acaba de anunciar um investimento de US$100 milhões na operação Brasil.

O valor será utilizado em três frentes: para seguir com o crescimento orgânico acelerado, que soma 37% de um ano para o outro de forma contínua nos últimos cinco anos; investir em aumento de performance interna e para aquisição de outras empresas do segmento.

“O investimento de até US$ 100 milhões tem o objetivo de tornar a operação do Brasil um dos maiores players de Hybrid Cloud e Cybersecurity no mercado, com foco em serviços com elevado potencial de crescimento e alinhados com os desafios de digitalização das empresas de médio e grande porte”, explica Edivaldo Rocha, CEO da empresa.

O executivo ainda afirma que a empresa mira ter no Brasil a plataforma para consolidação de toda a América Latina.

Desde 2012, a Claranet fez 28 aquisições de empresas e agora tem o objetivo de acelerar o processo no Brasil e América Latina, mercados foco para o crescimento futuro do grupo. Em 2017, iniciou essa movimentação com a compra da CredibiliT e em 2020, da Corpflex.

A companhia também tem por meta a expansão do quadro de funcionários de 200 para 500 colaboradores ainda em 2021, em meio a um aquecimento do mercado de tecnologia. A expectativa é que a Claranet Brasil seja a operação mais representativa do grupo nos próximos três anos. Sediada no Reino Unido e em atividade em 10 países, a empresa tem hoje mais de 6.800 clientes corporativos e mais de 2.500 colaboradores espalhados por 24 escritórios no mundo. (Com assessoria de imprensa)