CI&T adquire a Dextra como parte de estratégia de expansão

A CI&T, especialista em solução digital, adquiriu a Dextra, empresa de desenvolvimento de software. O negócio ainda precisa passar por aprovações regulatórias e seu valor não foi divulgado. A transação faz parte do plano de crescimento da CI&T com base em fusões e aquisições para construir uma presença mais forte no mercado global.

O portfólio de serviços e produtos da Dextra agora será acrescentado a oferta global da compradora. A companhia de soluções digitais também irá absorver os 1.200 profissionais de tecnologia, além do grupo de fundadores e executivos da Dextra que se somarão aos 4 mil funcionários da CI&T. A companhia também irá incorporar os clientes, como Alelo, Solvay, Serasa Experian e McDonald’s.

O plano é oferecer capacidades de soluções mais amplas, abrangentes e robustas para clientes, segundo a assessoria. Com isso, as empresas preveem um crescimento “agressivo”. “A demanda do mercado é muito alta e juntos nossa oferta é ainda mais forte”, afirmou Cesar Gon, fundador e CEO da CI&T. (Com assessoria de imprensa)