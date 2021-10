Cisco, RNP e Inatel unem-se para acelerar 5G

Segundo as empresas, a parceria contempla diversas ações voltadas para inovação, desenvolvimento tecnológico e adoção do 5G, e tecnologias digitais nos setores de educação e saúde

5G.BR Conecta Brasil é o nome do projeto que une Cisco, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) e o Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel) com o intuito de promover a aceleração digital e o 5G no país. Segundo as empresas, a parceria contempla diversas ações voltadas para inovação, desenvolvimento tecnológico e adoção do 5G, e tecnologias digitais nos setores de educação e saúde.

O primeiro projeto em conjunto é o 5G-in-a-Box. Coordenado pela RNP, com execução do Inatel e apoio da Cisco, tem como focos pesquisa e desenvolvimento tecnológico de uma rede 5G integrada com tecnologia nacional.

O 5G-in-a-Box pretende viabilizar e simplificar a adoção das tecnologias 5G em redes privadas e espaços inteligentes.

Outra iniciativa importante desta parceria é o desenvolvimento de um laboratório conjunto para pesquisas, validações e testes de integração de tecnologias e soluções 5G, com foco em automação e transporte xHaul para redes abertas OpenRAN.

Mais ações

RNP e Cisco já colaboram em projetos no setor da educação – o Programa de Inovação Educação Conectada do Ministério da Educação – e saúde – Plataforma Nacional de Teleconferência de Ato Cirúrgico do Hospital das Clínicas de São Paulo, que serão fortemente impactados pela chegada do 5G no país, com sua conexão segura, confiável, com baixa latência e de altíssima velocidade nestes locais.

A Cisco participa da iniciativa 5G.BR Conecta Brasil através do Cisco Brasil Digital e Inclusivo, seu programa de aceleração digital, lançado em 2020 em parceria com o MCTI.

“Temos como propósito oferecer um futuro inclusivo para todos, e a parceria com a RNP e o Inatel é um passo importante para apoiar o desenvolvimento da indústria nacional em uma tecnologia essencial como o 5G, ao mesmo tempo que ajuda a tornar o Brasil um país mais igualitário através da transformação digital”, diz Ricardo Mucci, country manager da Cisco do Brasil.

“O Inatel trabalha de forma intensa para oferecer ao Brasil as soluções que possam contribuir com o desenvolvimento tecnológico dos diversos setores de nossa economia. Fazer parte desta parceria com a Cisco e a RNP é de fundamental importância para buscarmos sempre o melhor para esta grande jornada que será proporcionar soluções em áreas tão relevantes como a educação e a saúde”, fala Carlos Nazareth Motta Marins, diretor do Inatel.

“Nosso objetivo é prover uma ‘ciberinfraestrutura’ nacional, ubíqua, segura, de alta disponibilidade e desempenho para educação, pesquisa e inovação. A parceria com a Cisco e o Inatel é de grande importância para nós e vem ao encontro desse desafio, que é apoiar a transformação digital nas áreas da educação e saúde”, comenta Iara Machado, Diretora de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da empresa. ( com assessoria de imprensa).