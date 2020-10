Cisco lança plataforma de rede WAN

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A Cisco anunciou hoje, 21, sua nova plataforma de rede de longa distância (Wide Area Networking – WAN), o Catalyst 8000 Edge, que fornece acesso para aplicativos em nuvem, na borda e no data center. O produto, que faz parte do portfólio de rede baseado em intenção da Cisco, busca solucionar questões trazidas com a adoção de nuvem e o aumento da potência de comutação na borda nas empresas. Nesse contexto, a complexidade crescente de TI leva a equipe a perder o controle.

“Com a proliferação de aplicações, cargas de trabalho e serviços tornando-se mais distribuídos entre a borda e nuvem, as organizações estão enfrentando novas realidades na WAN”, afirma JL Valente, vice-presidente, Product Management para Cisco’s Intent-Based Networking Group.

O Cisco SD-WAN converge na solução SD-WAN gerenciado na nuvem, para clientes que querem adotar uma arquitetura de Serviço de Acesso Seguro de Borda (SASE). Para soluções on-premises, é possível também implementar a solução completa de SD-WAN segura (SD-WAN Full-stack).

Três modelos do Catalyst 8000 Edge estão disponíveis:

Catalyst 8500: solução SD WAN para datacenters, co-localização e agregação. O modelo possui portas de Ethernet 10G e 100G integradas em um “form Factor”. Também, é movido pela terceira geração de processadores Quantum Flow da Cisco, um Circuito Integrado de Aplicação Específica (CIAE).

Catalyst 8300: desenvolvida para lidar com conectividade de borda em filiais, oferecendo acesso modular e também serviço da SD-WAN

Catalyst 8000V: Pode ser instalado na nuvem ou virtualizado em uma plataforma como a série 5000 de Sistemas de Computação em Rede Empresarial (Enterprise Network Compute System – ENCS) da Cisco

Além disso, o Cisco Catalyst Cellular Gateway ajuda os clientes a instalar a WAN sem fio sem alterar a infraestrutura existente. A versão inicial suporta velocidade de 4G LTE Avançado e CAT 18, com versões 5G em breve.

As séries Cisco Catalyst 8300 e 8500 e Cisco Cellular Catalyst Gateways já estão disponíveis. A disponibilização do Cisco Catalyst 8000V está programada para dezembro de 2020. (Com assessoria de imprensa)