Cisco finaliza aquisição de IMImobile por US$ 730 mi

A Cisco anunciou hoje, 19, que concluiu a aquisição da IMImobile PLC, provedora de software de comunicação em nuvem e especializada na promoção da interação da empresa com o cliente. A Cisco irá pagar aproximadamente US$ 730 milhões. A compra havia sido anunciada pela empresa ainda em 7 de dezembrio de 2020.

A companhia estadunidense pretende combinar as soluções do IMImobile com o Webex Contact Center, análise de dados da empresa na versão de call center. Dessa forma, poderá aprimorar sua oferta de Customer Experience as a Service (CXaaS). O serviço reunirá centro de contato em nuvem, inteligência artificial, gerenciamento de experiência, colaboração e plataforma de comunicação. O intuito é capacitar organizações a promoverem melhor interação com seus clientes.

“Os clientes desejam experiências deliciosas, nas quais possam ter interações bidirecionais com uma empresa exatamente quando precisam, no canal de sua preferência, sem ter que esperar ou passar por diversos obstáculos para provar quem são e sem ter que se repetir”, afirmou Jeetu Patel, vice-presidente sênior e gerente geral de negócios de segurança e aplicativos da Cisco. A equipe da IMImobile se junta a unidade de central de atendimento da Cisco. (Com assessoria de imprensa)