Cisco aposta na autenticação sem senha em novos produtos corporativos

A Cisco anunciou hoje, 1º, novos produtos de segurança para o trabalho digital. Os lançamentos são pensados para as distribuidoras e integradoras parceiras. Uma das novidades é o sistema autenticação sem senha do aplicativo de autenticação Duo, que agora está disponível a todos os clientes corporativos da companhia. O acesso passa a ser permitido via biometria (Windows Hello e Mac touch ID), ou por chaves de segurança.

A Cisco também criou o Duo Mobile como opção para autenticação sem senha em smartphones e tablets.

A aposta da empresa tem razão do ser. O Duo é usado atualmente para 1,1 bilhão de autenticações globais mensais, um aumento de 38% ano a ano. Está instalado em mais de 49 milhões de dispositivos e 490 mil aplicativos. No entanto, menos gente quer se autenticar pelas formas tradicionais, como senhas.

Segundo a Cisco, os funcionários das empresas estão voltando ao escritório. Entre os clientes do Duo, as autenticações de acesso remoto diminuíram desde o pico em 2020, atingindo níveis inferiores aos níveis pré-pandemia em 2022.

A empresa vê na biometria uma alternativa, ao mesmo tempo que reduz a superfície de contato das vulnerabilidades. “A autenticação sem senha reduz o risco de phishing aproveitando senhas roubadas ou, como vimos mais recentemente, fadiga de MFA”, disse Dave Lewis, Global Advisory CISO da Cisco. “À medida que os ataques cibernéticos continuam se aproximando dos usuários finais, há uma grande oportunidade de adotar métodos de autenticação de baixo atrito que garantem que apenas usuários e dispositivos confiáveis tenham acesso a aplicativos e recursos corporativos.”

A empresa também anunciou nesta terça-feira o Secure Firewall 3105, firewall com preço mais baixo, e pensado para filiais de grandes empresas. “Ele oferece aos trabalhadores híbridos suporte para mais usuários remotos e aumenta a velocidade e o desempenho da VPN em 17 vezes”, diz a Cisco. (Com assessoria de imprensa)

