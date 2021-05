Cisco anuncia novo Country Manager para o Brasil

A Cisco anuncia hoje, 28, que Ricardo Mucci é o novo Country Manager da empresa no Brasil. O executivo vai liderar os negócios da fabricante e apoiar clientes, governos e parceiros no desenvolvimento de novas aplicações para transformação digital. Ele vai ocupar o cargo que era de Laércio Albuquerque, promovido em março a VP da América Latina.

Mucci está na Cisco desde 2017 como diretor do Setor Público no Brasil e recentemente também do segmento de Enterprise. Focado em crescimento dos negócios e transformação digital, o executivo conduziu projetos transformacionais em várias cidades do país.

No ano passado, a Cisco apoiou a continuidade de atividades essenciais em saúde, educação e judiciário, durante a pandemia, por meio da adoção de tecnologias. Mucci também tem trabalhado para a ampliação do programa de educação e empregabilidade, o Cisco Networking Academy, com parcerias com governos em todo o país.

“Como um líder focado no crescimento dos negócios e transformação digital, Mucci terá um papel importante para apoiar nossos clientes e parceiros em suas jornadas digitais enquanto os negócios caminham para o chamado modelo híbrido, destaca Laércio Albuquerque, vice-presidente da Cisco América Latina.

A Cisco está presente no Brasil desde 1994 com investimentos estratégicos no país, incluindo o programa global de aceleração digital, Cisco Brasil Digital e Inclusivo. Comprometida em construir um futuro inclusivo para todos, a Cisco também atua no país com o Cisco Networking Academy, que oferece capacitação na área de TI e negócios, formando mais de 359 mil estudantes desde sua chegada ao Brasil. Com uma cultura de diversidade e inclusão que coloca as pessoas em primeiro lugar, a companhia foi escolhida como a melhor empresa para trabalhar por importantes rankings do GPTW, como Étnico-Racial, LGBTQI+ e Primeira Infância.

“Estou muito animado e honrado com a oportunidade de liderar a Cisco do Brasil. As empresas e governos têm avançado rapidamente na transformação digital e queremos ajudar nossos clientes no desenvolvimento de novas aplicações seguras e preparadas para o futuro mundo híbrido, onde a nuvem deve estar no centro de tudo”, destaca Ricardo Mucci, novo Country Manager da Cisco do Brasil. “Tudo isso também será possível com o fortalecimento do nosso já conceituado ecossistema de Canais”, completa

Ricardo Mucci atua no setor de tecnologia há 27 anos. Antes da Cisco, o executivo foi diretor para o setor público na Oracle e também atuou em empresas como IBM e Telefônica. Mucci é graduado em Análise de Sistemas pela Universidade Paulista, possui MBA pela Fundação Dom Cabral e Pós MBA na Kellogg School of Business, além de outras formações pela Fundação Getúlio Vargas com foco em Gestão de Políticas Públicas, Telecomunicações e Banking. (Com assessoria de imprensa)