Cisco anuncia estratégia com foco em redes privadas 5G

A Cisco anunciou detalhes sobre a estratégia de entrada no mercado do Cisco Private 5G junto com parceiros, uma solução feita para criação de redes privadas 5G. Para a empresa, juntamente com o Wi-Fi, o 5G privado e a Internet das Coisas têm o potencial de transformar indústrias e redefinir o futuro do trabalho híbrido.

A Cisco vê o 5G privado como um complemento, não um substituto para os investimentos que as empresas fizeram em Wi-Fi, transporte Ethernet e sistemas de gerenciamento correspondentes.

A solução de 5G Privado é baseada na tecnologia móvel e no portfólio de IoT (Internet das Coisas) da Cisco — abrangendo sensores e gateways de IoT, software de gerenciamento de dispositivos, bem como ferramentas e painéis de monitoramento.

A empresa utiliza ainda a tecnologia Open Radio Access Network, que é vista como componente chave da solução. Por isso, a fabricante está trabalhando em colaboração com os fornecedores JMA e Airspan, e está atualmente em testes com clientes utilizando essa tecnologia.

O Cisco Private 5G para empresas será vendido ‘as a service’, fornecido em conjunto com operadoras de telecomunicações e integradoras. O serviço integra-se às redes Wi-Fi existentes, do Wi-Fi 5 ao Wi-Fi 6E. Para a gestão dos acessos, é entregue um dashboard online que permite identificar aparelhos conectados no Wi-Fi e no 5G.

A solução da empresa poderá ser utilizado também sob o modelo White Label, ou seja, com a marca da operadora ou da integradoras. Os parceiros também podem aprimorar a oferta com soluções próprias de valor agregado.

Entre as integradoras que já se comprometeram com a Cisco a revender a solução para redes privadas 5G estão a Logicalis e a NEC.

