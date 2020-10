Cisco anuncia dois novos sensores gerenciados na nuvem

A fabricante de equipamentos de rede Cisco lançou hoje, 14, suas duas novas soluções de sensores gerenciados na nuvem. Os produtos têm como função simplificar para empresas o monitoramento de ativos e espaços organizacionais por meio de um dashboard unificado. Os sensores monitoram desde cabines internas até espaços externos de Tecnologia Operacional (TO) em larga escala.

O monitoramento, realizado remotamente, tem como uma das aplicações a segurança no trabalho, por prevenir visitas e checagens de equipamentos presencialmente. Também, reduz quedas e paralisações da rede e corte de custos com falhas prematuras em equipamentos.

PUBLICIDADE

Os sensores gerenciados na nuvem são o Meraki MT e Industrial Asset Vision. O primeiro atua no monitoramento dos ambientes internos e a infraestrutura de TI. O Meraki MT fornece dados sobre temperatura de ambientes internos, umidade, vazamentos de água e acesso à propriedade e a salas. Já o Industrial Asset Vision trabalha com monitoramento de ativos e instalações de TO em ambientes externos e espaços industriais internos. Esse sensor entrega dados de de temperatura, umidade, monitoramento de vibração e níveis de iluminação de equipamentos e espaços.

“A visibilidade e a operação remotas têm se tornado cada vez mais importantes, não só para ganhos de eficiência como também para o gerenciamento efetivo do ambiente industrial pós-Covid”, afirma Kevin Prouty, vice-presidente do IDC Energy and Manufacturing Insights. (Com assessoria de imprensa)