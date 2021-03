Cisco anuncia aplicação Personal Insights para Webex

A Cisco anunciou hoje, 31 uma nova função do People Insight, recurso da plataforma Webex de trabalho remoto, o Personal Insights. O recurso indicará somente ao usuário suas tendências e interações diárias na plataforma durante o expediente.

Isso inclui apontar quanto tempo o funcionário passa em reuniões e quanto dedica à pensar de forma aprofundada. Além disso, o Personal Insights informa com quais contatos o colaborador mais se comunica e quais está deixando de lado. De acordo com a companhia, o serviço busca melhorar o bem estar do funcionário ao auxiliá-lo a gerenciar seu tempo e esforços.

O People Insights é dividido entre as categorias pessoal, times e organizacional. O Team Insights fornece visão de padrões entre conexões, hábitos de colaboração e integração trabalho-vida para toda a equipe. Já o Organizational Insights informa tendências e padrões de colaboração para a identificação de silos e equipes que de um suporte adicional ou um foco maior na inclusão. O recurso deve estar disponível globalmente em 2022 sem custos extras.

Como parte da agenda da Cisco que aposta no trabalho híbrido no pós-pandemia, a empresa irá lançar o People Focus ainda este ano. O recurso utiliza inteligência artificial e machine learning que identifica e enquadra apenas indivíduos durante as reuniões de trabalho remotas. “Dessa forma, as pessoas se sentem mais conectadas”, afirmou Jeetu Patel, vice-presidente sênior e gerente geral da divisão de Segurança e Aplicações da Cisco.