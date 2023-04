A Cirion, do setor de infraestrutura digital, planeja instalar um data center em Cotia, na Região Metropolitana de São Paulo, e expandir a capacidade da unidade localizado no Rio de Janeiro. Os projetos devem ser postos em prática ainda neste ano, informou a empresa.

Atualmente, no Brasil, além do centro de dados na capital fluminense, a Cirion dispõe de um complexo em São Paulo

Os projetos no País fazem parte de uma iniciativa mais ampla na América Latina, região em que a empresa pretende construir data centers na região de Quilicura, em Santiago (Chile), e no distrito industrial de Macropolis, em Lurin (Peru).

Segundo a companhia, os planos têm os objetivos de atender à crescente demanda na região e continuar migrando cargas de trabalho para soluções de nuvem híbrida. Além dos centros de dados, o projeto latino-americano também prevê a expansão da rede de fibra.

A Cirion estima que, com a instalação dos três novos data centers, a capacidade de operação na América Latina aumente mais de 6 MW em 2023.

A companhia também informou que lançará, ainda neste ano, a solução Bare Metal Cloud, um serviço de computação automatizada que fica próximo de grandes centros comerciais, por meio do qual as empresas podem se beneficiar de conexões com baixa latência. Especificamente no Brasil, no momento, a solução só está disponível para clientes em São Paulo, mas ainda este mês chega à região nordeste. As demais partes do País devem receber o serviço ao longo do ano.

Por fim, a companhia anunciou que, para aprimorar as experiências em sua plataforma, está investindo em arquitetura de Ethernet de alta largura de banda. Com isso, planeja fornecer serviços de Ethernet atualizados para ao menos 14 das principais cidades da América Latina. A empresa não informou quais.