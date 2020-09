Cinco ISPs se fundem e criam a Ora Telecom no Piauí

Empresa planeja expansão a mais estados e já negocia com provedores de Pará, Maranhão, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte para adoção da marca

Em vez de continuar a competição pelos mesmos mercados, quatro provedores de internet do Piauí resolveram unir forças e criar uma marca única, a Ora Telecom. O negócio deu tão certo que os ISPs conseguiram reforçar a cobertura, agora com a aquisição da Mega Via.

“Nosso objetivo é tornar a Ora Telecom em uma operadora de grande projeção”, afirma o diretor administrativo do provedor, Wellington Santos. Segundo ele, o planejamento é de que 2021 diversos ISP adotem a marca e o modelo de gestão da Ora Telecom, atendendo aos estados como Pará, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte. A marca já está também em franca expansão no Distrito Federal, a partir da unidade instalada em Brasília.

A fusão da FiberLink Telecom, InfoWeb Telecom, Itech Telecom e Interativa Telecom foi facilitada porque havia coincidência de sócios, afirma Santos. Com as fusões e a aquisição, o grupo possui atualmente cobertura em toda cidade de Teresina e maior parte do Piauí, totalizando uma operação de 52mil clientes físicos e 621 clientes corporativos.

Quanto ao modelo gerencial, o diretor da Ora Telecom disse que foi criado usando as expertises desenvolvidas por cada uma das empresas. Enquanto uma se destacava em vendas, outra apresentava o melhor método de instalação de redes. O atendimento ao cliente e o tratamento do mercado corporativo, vieram das outras duas.

Além de uma rede robusta de fibra óptica, a Ora Telecom oferta planos de alta capacidade, partindo de 200 Mbps a 400 Mbps. Já está ofertando alguns serviços de streaming, de música e de atividades físicas. A ideia é ampliar o serviço de TV paga e o serviço móvel, por meio de rede virtual. “As tratativas já começaram e esperamos anunciar em breve esse novo serviço”, adiantou Santos.

Para as fusões e a aquisição da Mega Via, a Ora Telecom contou com recursos próprios, mas não descarta a possibilidade de, no futuro, receber um aporte de fundo de investimento. “Estamos nos organizando para crescer sempre”, afirmou Wellington Santos. (Do PontoISP.com.br)