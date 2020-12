Cielo aumentará investimentos em nuvem e big data

A Cielo promete aumentar seu investimento em nuvem, big data e APIs, disse o diretor de soluções de soluções de tecnologia e arquitetura da rede de adquirência, Marcelo Oliveira, nesta quinta-feira, 10, durante painel no evento digital 5×5 TecSummit.

Graças a esse posicionamento a Cielo consegue oferecer “pagamento como serviço”, ou seja, disponibilizar a sua plataforma para que outras empresas prestem o serviço de pagamento. Um dos clientes é o Banco Original. “Somos um white label de meios de pagamento”, explicou Oliveira.

PUBLICIDADE

O executivo destacou a atuação da empresa no desenvolvimento e disponibilização de APIs. “Fomos a primeira adquirente a disponibilizar em larga escala APIs de QR code. Há dois anos lançamos uma solução de QR code totalmente acessível através de APIs seguras e escaláveis”, comentou, lembrando da importância dessa solução para o uso do auxílio emergencial pago pelo governo federal este ano durante a pandemia.

No que diz respeito à nuvem, a Cielo opera com uma arquitetura multicloud e híbrida. O core do seu negócio fica em uma nuvem privada, enquanto as APIs, em nuvens públicas.

Em big data, a Cielo promete investir mais na análise de dados para ajudar seus clientes a aumentarem seu faturamento.

5×5 TecSummit

O 5×5 TecSummit é um evento online organizado nesta semana em uma parceria de cinco sites de jornalismo especializado em TI e telecom: Convergência Digital, Mobile Time, Tele.síntese, Teletime e TI Inside. O seminário discute tendências em tecnologia em cinco verticais: governo, saúde, energia, finanças e entretenimento. Nesta sexta-feira, 11, o 5×5 TecSummit debaterá inovações no setor de entretenimento.