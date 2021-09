Chips TIM serão vendidos no maior atacadista da América Latina

Os chips pré-pagos da operadora estarão disponíveis para 1 milhão de lojistas do Martins Atacado, a fim de que a TIM aumente sua atuação no mercado B2B

A TIM passou a integrar o Martins Marketplace, do Martins Atacado — maior atacadista da América Latina. A partir de agora, os chips pré-pagos para celulares estarão disponíveis para 1 milhão de lojistas atendidos pela rede atacadista.

A operadora visa ampliar a sua participação no segmento de vendas para o mercado corporativo (B2B) e a oferta de produtos ao cliente final. A expectativa é de que a parceria aumente a penetração da marca nas gôndolas e nos lares brasileiros.

A parceria entre as duas empresas prevê benefícios pontuais para os lojistas atendidos, como sistema de cashback. Com isso, os lojistas poderão ter retorno de uma parte dos valores gastos e descontos, além de possibilidade de frete grátis dependendo do volume de chips adquiridos. Além de integrar o Martins Atacado, a TIM lançou no ano passado um maketplace com foco em IoT. (Com assessoria de imprensa)