Em um comunicado publicado no site do banco central chinês nesta sexta-feira, 24, o Banco Popular da China, (PBOC, na sigla em inglês), informou que todas as transações com criptomoedas são ilegais, ampliando a repressão aos negócios com criptoativos. O documento teria sido emitido pelo PBOC, em 15 de setembro, mas publicado apenas hoje, agitando os mercados em todo mundo, já abalados com a crise da Evergrande. No Brasil o Ibovespa recua.

