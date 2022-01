China adicionou 600 mil estações 5G em 2021

As três maiores operadoras do país somam juntas 729,5 milhões de assinaturas 5G, sendo a maioria advinda da China Mobile que viu seu número de clientes de quinta geração quase dobrar em 2021

A China adicionou 654 mil estações base de 5G em 2021, somando 1,43 milhões no total, conforme o Ministério da Indústria e Informação do país. Com isso, 98% das áreas urbanas da China contam com cobertura de quinta geração.

As remessas de dispositivos 5G no país ficaram em 266 milhões de unidades, após um crescimento ano-a-ano de 63,5%. A província de Guangdong, localizada no Sul da China, ficou em primeiro lugar em nível de maior número de estações 5G, sendo responsável por implantar 170 mil em 2021.

PUBLICIDADE

As três maiores operadoras chinesas somaram juntas 729,5 milhões de assinaturas 5G. Com o maior número de clientes conectados à quinta geração, a China Mobile quase dobrou esse número em um ano. Em 2021, a companhia registrou 386,8 milhões de pacotes 5G contratados, ante 165 milhões de 2020. No total, a China Mobile acumulou 956,89 milhões de clientes, incluindo os com plano 4G.

A China Telecom, por sua vez, chegou a 187,8 milhões de assinaturas 5G, com o acréscimo de 101, 3 milhões de 2021. Mais da metade dos clientes da estatal chinesa, que somam 372,43 milhões, são de assinaturas de quinta geração.

Em terceiro lugar, a China Unicom terminou 2021 com 154,9 milhões de clientes 5G e 317,1 milhões de assinaturas totais. A companhia adicionou no ano passado mais 84 milhões a sua base de clientes que utilizam a quinta geração.

As duas últimas operadoras firmaram em setembro de 2019 um acordo que ia muito além do simples compartilhamento de rádios e que as possibilitou entregar 400 mil estações 5G em menos de dois ano. O contrato previa trabalho em conjunto para construir a maior rede 5G Standalone da China. Todos os elementos de rede que podem ser compartilhados, foram. Apenas o core da rede permaneceu independente.

A China Telecom e Unicm uniram, inclusive, suas radiofrequências, passando a utilizar 200 MHz na Banda C, atingindo velocidades de pico de 2,7 Gbps – o dobro do que vinham conseguindo individualmente.

PUBLICIDADE