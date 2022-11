Chegou a hora do 5×5 Tec Summit. O evento dos sites de TICs do Brasil

Chegou a hora da terceira edição do 5×5 Tec Summit, evento organizado pelos portais Convergência Digital, Mobile Time, Tele.Síntese, Teletime e TI Inside, que somados reúnem mais de 1 milhão de leitores e são os principais do mercado de TICs e que terá transmissão online e gratuita pelo site www.5x5tecsummit.com.br

A vertical Governo abre as discussões no dia 29 de novembro, a partir das 9h, com temas como Compras Públicas, um balanço do que foi feito e o que está previsto para 2023. Governo também vai debater a digitalização dos serviços digitais; e o impacto das novas tecnologias, em especial, da Inteligência Artificial no dia a dia do setor público. Estão confirmadas as presenças de Silvio Meira, Carlos Baigorri, da Anatel, Danilo Doneda e Lara Brainer.

“O 5×5 TecSummit é a oportunidade de o governo atual fazer um balanço das suas ações em áreas tão sensíveis para TICs como compras e digitalização e abre um debate relevante para o que virá na nova gestão para impulsionar ainda mais o uso das TICs em prol do cidadão brasileiro”, retrata Ana Paula Lobo, diretora do portal Convergência Digital.

No dia 29 de novembro, na parte da tarde, a partir das 14:40h, também acontece o evento da vertical Energia. E aqui uma novidade com um tema incorporado à pauta do 5×5 Tec Summit: a sustentabilidade. Em energia, o debate será sobre as inovações da infraestrutura de banda larga para o setor energético e o avanço da energia renovável. Em sustentabilidade, a proposta é entender quais ações podem fazer o mundo ficar melhor.

Participam do evento, entre outros, especialistas como Sidney Nince, Rodrigo Bacellar e Thompson Teixeira. “Reuniremos empresas de energia elétrica, de energia solar, regulador e fabricantes para aprofundar os temas sobre fusão entre os recursos de telecom e o setor. Também, iremos conhecer as iniciativas das operadoras rumo as metas de redução de carbono e as linhas de financiamento do Bndes”, antecipa Miriam Aquino, diretora editorial do Tele.Síntese.

Saúde, Finanças e Entretenimento – dias 7 e 8 de dezembro

No dia 7 de dezembro é a vez das verticais Saúde e Finanças. Em Saúde, a digitalização avançou demais depois da Covid-19, mas as novas tecnologias estão desembarcando no Brasil e no segmento e os debates vão girar em torno dos novos modelos dos serviços, as suas oportunidades e os seus desafios e os impactos regulatórios no dia a dia do atendimento ao brasileiro.

O debate de Saúde reúne um time de craques e que estão fazendo a diferença como Caio Soares, Claudio Tafla, Paulo Magnus e Cristian Rocha. “Com a participação de profissionais relevantes, vamos discutir os novos rearranjos do setor da saúde, que estão reunindo participantes de diferentes segmentos de atuação para criação de ecossistemas para prestação de serviços de saúde; bem como discutir como a inovação e novas soluções de tecnologia vão garantir a eficiência e sustentabilidade do”, diz Claudiney Santos, editor do Saúde Digital News e da TI INSIDE.

Em finanças, a commoditização dos meios de pagamento está levando bandeiras de cartão e redes de adquirência a investirem em novas fontes de receita. A estratégia “beyond payment” será o tema do painel de abertura, com as participações da vice-presidente de negócios da Getnet, Mayra Borges; do CPO da Cielo, Walter Rinaldo; da vice-presidente de produtos da Mastercard, Ana Karina Scarlato; e do consultor Boanerges Freire.

Outro tema de debate será o balanço do open finance até o momento no Brasil, a ser discutido por representantes do Banco do Brasil, Itaú e Banco Original, no segundo painel do dia. “Depois da revolução das maquininhas e das fintechs, está na hora de a poeira baixar e o mercado se consolidar. O 5×5 é um a oportunidade para conhecermos as estratégias por trás de alguns dos maiores players desse setor”, diz Fernando Paiva, editor do Mobile Time.

O 5×5 Tec Summit se encerra com a vertical Entretenimento e o debate de temas que impactam o dia a dia como 5G, Metaverso e o uso de nuvem em operações de entretenimento. Também passa pela pirataria, com participação do conselheiro da Anatel Moisés Moreira, que apresentará os planos da Anatel para bloqueio administrativo de conteúdo; economia da atenção e o futuro da publicidade e o papel das empresas de telecomunicações.

“As muitas atividades relacionadas ao entretenimento, informação e toda a economia da atenção são diretamente afetadas pela transformação tecnológica. Vemos os impactos disso desde a forma como transmissões ao vivo são operacionalizadas até o mundo dos e-sports, passando pela disputa pelo mercado publicitário e produção de conteúdo”, assinala Samuel Possebon, diretor editorial do Teletime.

Em 2021, o 5X5 Tec Summit contabilizou mais de 1.400 pessoas logadas para assistir aos painéis e palestras. Já os painéis somaram mais de 2.500 visualizações até o começo deste ano. Participe. Assista. O acesso é gratuito. E fique por dentro do que foi o ano de 2022 e o que está por vir em 2023 a partir da análise dos maiores e melhores especialistas da área de TICs.

Inscreva-se: www.5x5tecsummit.com.br

