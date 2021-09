Chegam ao Amapá os primeiros 770 km de cabos do Norte Conectado

No último sábado (4/9), chegou a Macapá (AP) o cabo de fibra óptica subfluvial para a implantação da Infovia 00, do Programa Norte Conectado, com extensão de 770 km. Após a realização de testes na fibra, teve início a etapa de transbordo, um trabalho manual, realizado 24×7, que continuará pelos próximos dias.

No transbordo, o cabo deixa a embarcação vinda da Alemanha e é transferido para a balsa responsável pelo lançamento do cabo no leito do Rio Amazonas, no trecho entre Macapá e Santarém.

A Infovia 00, assim como todo o Programa, visa expandir a infraestrutura de comunicações da região Amazônica, promovendo a integração da região e as políticas públicas de telecomunicações, educação, pesquisa, saúde, defesa e judiciário, entre outras.

O Norte Conectado é um programa do Ministério das Comunicações (MCom), que conta com o apoio da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) no desenvolvimento da Infovia 00, projeto piloto do Programa.