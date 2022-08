Chega ao país novo fabricante de smartphones, sob a marca Acer

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Aparelho será feito pela fabricante mexicana Senwa, que licenciou a marca Acer, com chip Snapdragon da Qualcomm

A Senwa, fabricante mexicana de smartphones, se prepara para desembarcar no Brasil sob a marca Acer. A empresa vai lançar e fabricar no país celulares intermediários com tecnologia 5G, utilizando a marca licenciada da gigante chinesa de computadores.

Os smartphones que serão lançados terão processador Snapdragon, da Qualcomm, e foram desenhados inclusive em parceria com a gigante norte-americana de chips.

A distribuição dos dispositivos será feita pela Rcell, uma das principais distribuidoras de celulares e games do país, responsável por revender dispositivos Samsung e Motorola.

Conforme comentou Luiz Tonisi, CEO da Qualcomm no Brasil, a expectativa é de que as vendas comecem entre o Natal e o começo de 2023.

A Senwa produz principalmente feature phones (celulares simples) vendidos nos mercados do México e da Guatemala. Também faz aparelhos fixos com telas LCD embutidas e que funcionam como roteador WiFi – estes dispositivos não serão lançados por aqui. Outros aparelhos feitos pela fabricante são câmeras de segurança e de porteiros digitais.

O anúncio foi realizado por Tonisi durante evento em São Paulo, o Qualcomm 5G Summit Brazil, uma que a empresa é parceira no desenho do produto, todo pensado e concebido no México.

Os celulares terão a marca Acer e o logo “Powered by Snapdragon”, a plataforma de processadores móveis da Qualcomm. Segundo ele, atualmente mais de 70% dos dispositivos móveis comercializados no Brasil utilizam chips Snapdragon. E a tendência, afirmou, é ampliar a penetração do componente em outros segmento de consumo, como wearables (relógios inteligentes) e dispositivos de internet das coisas.

Tonisi também anunciou hoje o lançamento do notebook da Acer (dessa vez, a fabricante chinesa). O Chromebook 511 e equipado com processador Snapdragon 7c. O notebook já vem com conectividade 4G (LTE) de fábrica, e tecnologia e-SIM. Ou seja, dispensa a utilização de SIM Card para ser ativado nas redes das operadoras brasileiras. Basta selecionar o serviço em um menu de opções. O dispositivo foi projetado para uso em escolas e empresas. Tem processador Intel i5 e construção reforçada, para resistir a quedas. A bateria dura até 20 horas de uso contínuo.

