OAB Nacional indica Rodrigo Badaró como conselheiro do CNPD

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, indicou Rodrigo Badaró Almeida de Castro para compor o Conselho Nacional da Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade (CNPD). Em relatório, a entidade destacou sua atuação na proteção de dados pessoais, como a criação da Comissão Especial de Proteção de Dados em 2019.

Na OAB, Rodrigo Badaró ocupa o cargo de vice-presidente do Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais. Também, é o advogado responsável por representar na entidade a verificação de vazamento de dados em âmbito nacional, com a função de cobrar da Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) providências e apuração.

Sócio do Azevedo Sette Advogados desde 2004, Badaró já atuou em mais de 3 mil processos. Trabalhou em causas referentes a pirataria, direitos autorais, vistorias, buscas e apreensões para Microsoft, Adobe, Symantec e Autodesk. Atualmente, ele advoga para a Business Software Alliance (BSA), que representa as maiores empresas de software do mundo.

O conselheiro do CFOAB – Conselho Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil- formou-se em Direito na Faculdade de Direito Milton Campo no ano de 2020. Possui MBA em Direito Econômico e das Empresas pela Fundação Getúlio Vargas do Distrito Federal (FGV-DF). A ANPD também recebeu a sugestão da OAB de São Paulo para membro do CNPD. A organização apresentou o nome da advogada Patrícia Peck.