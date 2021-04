Cesar School abre edital para fornecer soluções a empresas sem custo

Como parte de sua aprendizagem, os alunos de mestrado de Engenharia e Software do Cesar School irão ajudar no desenvolvimento de soluções para os selecionados

O Cesar School, unidade de ensino superior localizada no Porto Digital em Recife, abriu um edital para disponibilizar alunos de mestrado de Engenharia e Software no desenvolvimento de soluções para empresas brasileiras, em especial, as de médio e pequeno porte. Os interessados deverão enviar as propostas pelo e-mail contato@cesar.school até o dia 5 de maio.

Os estudantes do mestrado, juntamente como os gestores do Cesar, serão os responsáveis por selecionar as propostas. O resultado do edital sairá no dia 14 deste mês.

PUBLICIDADE

As soluções não terão quaisquer custos para as empresas. O Cesar School irá se beneficiar do edital por meio da aplicação do que os alunos de mestrado aprenderam em teoria. Isso condiz com a metodologia de aprendizagem da instituição que se baseia na resolução de problemas reais do mercado, o chamado Problem Based Learning. Durante a pós-graduação de Engenharia e Software os estudantes são divididos em times e criam softwares, protótipos ou provas de conceito para resolver problemas.

Outro edital aberto da instituição é o da 15ª edição do Cesar Summer Job. O programa busca conectar empresas e alunos de cursos de bacharelado, licenciatura ou tecnológico e disponibiliza bolsas de até R$ 2 mil para estudantes. O prazo máximo para inscrição é dia de 16 de maio. (Com assessoria de imprensa)