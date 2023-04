Especializado em educação e inovação, o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (CESAR) inaugurou, nesta terça-feira, 11, uma unidade em Aveiro, em Portugal. A iniciativa faz parte da estratégia de internacionalização do centro para atuação em toda a Europa.

Segundo o laboratório de inovação, Aveiro foi escolhida pela vocação tecnológica e por estar localizada entre os dois maiores centros econômicos portugueses, Lisboa e Porto. A instalação da base europeia, nomeada CESARE (CESAR Europa), tem o objetivo de contribuir com os ecossistemas de educação e inovação na região.

“O CESAR Europa é um marco na estratégia de expansão do CESAR, para construção de uma rede de educação e inovação com integrantes em diversos continentes”, afirmou Eduardo Peixoto, CEO do CESAR, em nota. “É uma oportunidade para aprendermos e ampliarmos o conhecimento a partir de outras realidades”, acrescentou.

A unidade em Portugal não é a primeira fora do País. O centro conta com uma base na Flórida, nos Estados Unidos, responsável pelo atendimento comercial em toda a América do Norte. No Brasil, o CESAR está presente em Curitiba, Manaus, São Paulo e Rio de Janeiro, além da matriz no Recife.

Entre suas atividades, o centro se dedica a potencializar estratégias digitais e desenvolver soluções que apoiem empresas em seus processos de digitalização.

Porto Digital

A expansão do CESAR faz parte da iniciativa Porto Digital, um ecossistema de inovação estabelecido no Recife que conta com mais de 365 empresas parceiras e receita de R$ 4,75 bilhões.

Na prática, o centro foi a primeira organização a integrar o Porto Digital. Agora, o braço europeu se torna a primeira instituição do chamado Porto Digital Europa.

“Outras instituições e empresas vão acompanhar esse movimento para transformamos o Porto Digital em Aveiro num local de referência em inovação e tecnologia para toda a Europa”, disse, também em nota, Pierre Lucena, presidente do Porto Digital.