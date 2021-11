Cerca de 15% das ofertas do leilão do 5G não foram arrematadas

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

As “sobras” do certame, principalmente as da faixa de 26 GHz, devem ser recolocadas à venda em breve, afirma Fábio Faria

O leilão do 5G terminou nesta sexta-feira, 5, mas cerca de 15% dos lotes disponíveis não foram vendidos, principalmente, aqueles na faixa de 26 GHz. No futuro, essas faixas poderão ser ofertadas como “sobras” do certame.

“O governo tem ainda a expectativa de que as ‘sobras’ do leilão possam ser recolocados à venda em breve”, declarou o ministro das Comunicações, Fábio Faria, durante coletiva de imprensa.

PUBLICIDADE

Segundo o conselheiro da Anatel Carlos Baigorri, não será feita uma nova licitação tão breve. “Ainda não existe um planejamento em relação as faixas e lotes que sobraram. Isso dependerá da conveniência e oportunidade, a critério da Anatel. A agência teria a que consultar o TCU para poder colocar as faixas à venda quando julgar conveniente nos mesmos termos do leilão realizado”, explicou.

O superintendente de competição da Anatel e presidente da Comissão de Licitação, Abraão Balbino, acrescentou que o TCU não estabeleceu um prazo para que essas “sobras” sejam ofertadas.

Dos R$ 47,2 bilhões movimentados no leilão do 5G, a maior parte será destinada para investimentos obrigatórios que precisarão ser feitos pelas operadoras, como a construção de uma rede privativa para o governo federal, conectividade em estradas, implantação de backbone óptico na Amazônia e internet nas escolas públicas.

PUBLICIDADE