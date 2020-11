CEOs da Brisanet e UM Telecom debatem políticas públicas na INOVAtic 2020

José Roberto Nogueira, CEO da Brisanet, e Rui Gomes, presidente da UM Telecom, participam, juntamente com Artur Coimbra, do Minicom, da Mesa Redonda sobre Políticas Públicas para ISPs. No dia 25 de novembro, a partir das 11h30min.

A INOVAtic 2020, Feira de Negócios e Congresso promovida pelo Tele.Síntese, já conta com várias lideranças confirmadas para a participação nos paineis de debates que irão tratar de diferentes temas que englobam o mote central do evento, que é “Os ISPs prontos para o Novo Salto”. Na mesa redonda do primeiro dia, 25 de Novembro, no horário de 11h30min às 12h30min, participam do debate sobre “Políticas Públicas para os ISPs” os presidentes da Brisanet, José Roberto Nogueira, e da UM Telecom Rui Gomes, ao lado de Artur Coimbra, diretor do Departamento de Aprimoramento de Investimentos em Telecom, do Ministério das Comunicações, Artur Moreira.

A Brisanet é a maior operadora regional de banda larga fixa, com 500 mil clientes, e lidera o market share em 76 cidades da região nordeste, o que corresponde a 90% das cidades em que atua, como Campina Grande (PB), Juazeiro do Norte (CE), Mossoró (RN), Santa Cruz do Capibaribe (PE) e Sobral (CE).

A UM Telecom, por sua vez, está diversificando suas atividades, para deixar de ser apenas uma empresa de conectividade. O objetivo é transformá-la em uma empresa de serviços digitais,

No mesmo dia 25, mais cedo, dirigentes de fundos de investimentos estarão apresentando um cardápio sobre o que os investidores estão procurando para alocar recursos nas operadoras regionais de banda larga brasileiras.

Feira

O INOVAtic 2020 traz também uma Feira Virtual, na qual os mais importantes fornecedores de tecnologia para esse mercado estarão apresentando suas soluções em seus stands durante todo o dia. Nos booths, o internauta poderá ver vídeos, aparesentação das soluções e tirar dúvidas com o fornecedor. Entre os que têm stands confirmados estão a Padtec e a Fibracem.

As inscrições para ISPs e universidades são gratuitas. E podem ser feitas por aqui. O INOVatic 2020 será virtual entre os dias 25 e 27 de Novembro e presencial em Recife entre os dias 10 e 11 de junho de 2021.