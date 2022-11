CEO da Telefónica é eleito presidente da GSMA

José María Álvarez-Pallete seguirá no cargo que ocupa deste o início deste ano; vice-presidência da associação global de operadoras móveis ficará com Gopal Vittal, CEO do Grupo Bharti Airtel

A GSMA, associação que representa as operadoras de rede móvel em todo o mundo, anunciou, nesta segunda-feira, 7, os membros eleitos do conselho para o período de janeiro de 2023 a dezembro de 2024.

José María Álvarez-Pallete, CEO do Grupo Telefónica, foi eleito para o cargo de presidente da entidade. Ele já estava na função, que assumiu no início deste ano, após seu antecessor, Stéphane Richard, renunciar ao comando da operadora europeia Orange.

A partir do ano que vem, o posto de vice-presidente será ocupado por Gopal Vittal, CEO do Grupo Bharti Airtel.

Como presidente da GSMA, o CEO da Telefónica fica à frente da direção estratégica da organização.

“Estou honrado e satisfeito por ter sido eleito presidente da GSMA em um momento tão emocionante para o setor”, disse Álvarez-Pallete. “Espero trabalhar próximo ao restante do conselho, da equipe diretiva e de todos os nossos membros para abordar os problemas enfrentados pela nossa indústria e por nossos clientes”, acrescentou o presidente reeleito.

O diretor geral da GSMA, Mats Granryd, destacou que a “indústria está em um momento crucial”. “É mais importante do que nunca trabalharmos juntos para garantir que o verdadeiro potencial do ecossistema móvel beneficie as pessoas, as empresas e a sociedade como um todo”, afirmou Granryd.

O Conselho de Administração da GSMA é composto por 26 membros, incluindo representantes de alto nível de operadoras móveis globais e de operadoras independentes menores.

