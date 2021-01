CEO da Apple acusa redes sociais de polarizarem e desinformarem

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

O CEO da Apple, Tim Cook, criticou ontem, 28, a polarização e a desinformação nas mídias sociais. Durante a conferência Computadores, Privacidade e Proteção de Dados, Cook acusou as redes de coletarem muitos dados pessoais e priorizarem conteúdos violentos e de desinformação para obter altos níveis de engajamento.

“Em um momento desenfreado de desinformação e teorias conspiratórias impulsionados por algoritmos, nós não podemos mais fechar os olhos para uma teoria da tecnologia que diz que todo engajamento é bom engajamento, quanto mais melhor, e tudo com o objetivo de coletar o maior número de dados pessoais possíveis”, afirmou.

PUBLICIDADE

Apesar de não ter citado expressamente o Facebook, as duas big techs estão em disputa. A Apple está se preparando para implementar a política de privacidade “transparência de rastreamento de aplicativos”. O recurso permite que usuários escolham se desejam compartilhar sua localização com aplicativos e sites. Isso prejudica as fontes de renda de publicidade direcionada das companhias.

Por sua vez, o Facebook acusou a fabricante de dispositivos de práticas anticompetitivas. A plataforma está trabalhando há meses em um processo antitruste contra a Apple, segundo o site The Information. O motivo é o crescimento do catálogo de aplicativos pagos da Apple somado ao negócio de publicidade digital da fabricante.

Um dia antes da conferência, Mark Zuckenberg, CEO do Facebook, havia dito que a Apple tem “todo o incentivo para usar sua posição de plataforma dominante para interferir em como nossos aplicativos e os outros aplicativos funcionam”.

Ainda que, por enquanto, as empresas só estejam trocando farpas, ambas já se envolveram em diversos processos pelas quais seu rival as acusam. A Apple já sofreu diversas denúncias por práticas anticompetitivas, em lugares como Japão, Estados Unidos e Europa. Enquanto isso, o Facebook foi a plataforma responsável pela intervenção da Cambridge Analytica nas eleições presidenciais estadunidenses. (Com agência internacional)