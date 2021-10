Centro de inovação da Algar seleciona startups na área de vendas

A iniciativa, que conta com parceria da Porto Digital e Softex, visa a criação de soluções que auxiliem a jornada digital em vendas e relacionamento com clientes das PMEs

O Brain, centro de inovação em negócios digitais fundado pela Algar Telecom, está selecionando startups com soluções para o segmento Médias e Pequenas Empresas. A proposta consiste em encontrar parceiros que atuem na área de jornada digital de vendas e relacionamento com clientes. Dessa forma, as startups devem ajudar a tornar micro e pequenas empresas mais digitais e competitivas. A iniciativa conta com parceria com Porto Digital e Softex Recife.

Nesta edição, o centro de inovação busca startups que estejam no mínimo em fase de tração. Isso significa ter clientes ativos e modelo de negócios validado, com renda recorrente.

Interessados em participar devem acessar o portal Innovation Latam e preencher um formulário. O participante deverá fornecer informações gerais sobre a empresa, explicar como ela se enquadra no desafio e qual valor entrega para o cliente. O Brain também irá solicitar um pitchdeck, com a opção de inserir o link de um vídeo institucional ou de pitch. Após uma primeira seleção, a próxima fase consistirá em um desafio de aceleração pocket, voltado para o desenvolvimento de Business Cases para a Algar Telecom.

Os finalistas receberão mentorias para avaliar o estágio de amadurecimento de suas soluções e seus pontos fortes. Com isso, as startups estarão preparadas para o Demoday, evento que marcará o encerramento do programa, em fevereiro de 2022. Todas as startups poderão ser escolhidas e dar continuidade ao trabalho conjunto com a Algar Telecom.

Essa é a quinta edição do Brain Open, que já avaliou mais de 500 startups e realizou negócios com 78 delas. “Com o modelo de inovação aberta, temos trabalhado com diversos negócios que nos mostram visões diferentes e disruptivas de como solucionar as dores mais relevantes dos nossos clientes”, afirma o presidente do Brain, Zaima Milazzo. (Com assessoria de imprensa)