Cenário do 1º mês do 5G puro será traçado em live do Tele.Síntese

O 5G puro já está funcionando em cinco capitais do país, mas como essa tecnologia é vista pelos consumidores, empresas e radiodifusores que tiveram de migrar os serviços de TV aberta vis parabólica para satélite? E quais os problemas que a entidade administradora responsável pela limpeza da faixa de 3,5 GHz está enfrentando, inclusive com a baixa adesão das famílias inscritas no cadastro único de programas sociais do governo?

Essas e outras perguntas serão respondidas durante a live que o Tele.Síntese promove na próxima segunda-feira, 15, a partir das 14h30.

Confirmaram presença no debate o CEO da Siga Antenado EAF, Leandro Guerra, o presidente da Abert, Flávio Lara Resende, e o diretor de Redes de Acessos Móveis da Claro, Celso Birraque. O tema do evento é “Chegou o 5G. E agora?” e o objetivo é traçar o cenário da nova tecnologia nesse primeiro mês da implantação.

O registro de reclamações sobre interferência do 5G nas transmissões de TVRO é um dos pontos que serão abordados no debate. Assim como a causa da baixa demanda pelo kit de parabólica por integrantes do CadÚnico. Caso sobre recursos da EAF, onde serão aplicados. Quais as dificuldades para a limpeza da faixa, que tem gerado atrasos na implantação da tecnologia no prazo previsto pelo edital do leilão.

Como está o processo de migração das emissoras para os satélites e para qual deles, o da Claro ou da Sky . Com relação aos consumidores, qual a base de clientes da nova tecnologia na Claro e qual aplicação do 5G puro tem mais adeptos. E quanto aos investimentos, em que a operadora está aplicando mais recursos. E se vai usar FWA.

São muitas questões a serem abordadas na live do Tele.Síntese, que começa às 14h30 de segunda-feira. Você não pode perder. Faça sua inscrição aqui.

