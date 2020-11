Cenário das telecomunicações em 2021 em Live Tele.Síntese dessa sexta,13

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Quais são as perspectivas para as telecomunicações em 2021? O leilão 5G deve ficar para o segundo semestre, como antecipou o Tele.Síntese, mas qual o tamanho da banda que será licitado da faixa de 3,5 GHz? E como será o tratamento dado aos provedores regionais? Vai ter restrições à Huawei na implantação das redes?

Essas são algumas das questões que serão tratadas na live do Tele.Síntese desta sexta-feira, 13. O secretário-executivo do Ministério das Comunicações, Vitor Menezes, o presidente da TelComp, João Moura, e o diretor sênior de Relações Institucionais da Huawei, Atílio Rulli, vão responder essas e outras perguntas, no debate que começa pontualmente às 14h30.

Outro tema que deverá ser tratado é o referente às recomendações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para a área das telecomunicações. Entre elas está a unificação das agências de telecomunicações e de cinema e alterações nas regras da TV paga. Afinal, o Brasil disputa com outros cinco países o ingresso nesse clube dos grandes.

Tem também a regulamentação da área postal pela Anatel, a partir da privatização dos Correios, e o leilão da Oi Móvel. Assunto é que não vai faltar: a nova regulamentação de aluguéis de postes; OpenRAN, redes neutras e o avanço dos ISPs vão prosperar em 2021? Não perca esse debate!

