Cebraspe foi selecionado para realizar concurso do MCom

Processo seletivo temporário do MCom, prevê 217 vagas divididas em níveis médio e superior, com a duração de até quatro anos

Foi publicada, nesta sexta-feira, 11, no Diário Oficial da União (DOU), a dispensa de licitação que define a banca do próximo processo seletivo simplificado do Ministério das Comunicações (MCom). O Cebraspe foi escolhido como organizador do processo seletivo. Agora, só falta a assinatura do contrato.

Autorizado em dezembro do ano passado, a Portaria Interministerial nº 15.180 da seleção prevê cargos temporários. Ao todo, serão 217 vagas para a Secretaria de Telecomunicações (Setel), Radiodifusão (Serad) e Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) e demais áreas. Os cargos serão de níveis médio e superior, com a duração do contrato sendo de até quatro anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. São divididos em atividades técnicas de suporte, de complexidade intelectual e de complexidade gerencial

O concurso Ministério das Comunicações terá a seguinte distribuição de vagas por cargo:

110 serão para atividades técnicas de suporte;

97 para atividades técnicas de complexidade intelectual; e

10 para atividades técnicas de complexidade gerencial, de Tecnologia da Informação e de Engenharia Sênior.

A portaria que autoriza a seleção também trouxe o prazo de publicação do edital em até seis meses. Desde então, o MCom tem seis meses para realização do processo seletivo. Dessa forma, o edital deve ser publicado até junho.

Último concurso

O último concurso para ingresso no Ministério das Comunicações foi realizado em 2013. Na época, foram abertas 119 vagas também para contratação por tempo determinado. Todas as oportunidades foram para cargos de nível superior. As vagas foram para as áreas de Engenharia, Direito, Ciências Contábeis, Tecnologia da Informação e Arquivologia, entre outras áreas. Os salários variavam de R$3.800 a R$8.300.

O processo seletivo foi composto por provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. As provas tiveram 120 itens, que foram julgados como certos ou errados. Os candidatos foram avaliados em conhecimentos básicos (50) e específicos (70).

Na ocasião, o Cebraspe, ainda como Cespe/UnB, também foi o organizador da seleção.

