Ceará assina acordo para criação de Centro de Competências para a Transformação Digital da AWS

O Governo do Ceará assinou um termo de compromisso com a Amazon na semana passada para a criação do primeiro Centro de Competências para a Transformação Digital da AWS no país. A parceria será intermediada pela ETICE, empresa estatal do governo do estado vinculada à Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG).

O Centro terá como pilares empregabilidade, transformação digital, empreendedorismo e pesquisa e desenvolvimento. O acordo prevê o oferecimento dos programas AWS Educate e AWS Academy para estudantes e professores universitários. Ainda no ambiente universitário, haverá parcerias para desenvolvimento e pesquisa usando a nuvem do AWS.

Já os programas AWS Educate e AWS Academy, se voltam para formação gratuita em formação de computação em nuvem. Alunos de 14 a 17 anos podem ganhar selos Inventor da Nuvem e Explorador da Nuvem, cada um com vários desafios de aprendizado interativo.

Por esses programas, maiores de 18 anos poderão escolher entre 12 planos de carreira em serviços e aplicativos em computação em nuvem. Os conteúdos focarão nas formações de maiores demandas do mercado, como cientista de dados ou especialista em cibersegurança. Através do Quadro de Oportunidades presenta na plataforma, alunos poderão encontrar oportunidades de estágios em parceiros AWS e clientes.

Além disso, os programas AWS EdStart e AWS Activate visam a aceleração de startups tecnológicas e do empreendedorismo. Por fim, o termo inclui o auxilio na capacitação governamental na transformação digital. (Com assessoria de imprensa)