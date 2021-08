Cartões crescem 52% no segundo tri

A indústria de meio de pagamentos projeta crescimento entre 23% e 25% até o final do ano, chegando a R$ 2,5 trilhões, 30% do PIB, segundo Pedro Coutinho, presidente da Abecs, associação que reúne as empresas de cartões, durante a live de divulgação dos resultados no segundo trimestre de 2021 realizada hoje.

O setor demonstrou mais uma vez resiliência e capacidade de reação, encerrando o segundo trimestre de 2021 com crescimento de 52%, com volume de R$ 609,2 bilhões e 7,1 bilhão de transações. O cartão de crédito cresceu 53%, com R$ 371,3 bilhões, o débito 42,3%, R$ 214 bilhões e o pré-pago 214%.

