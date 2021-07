Carro como garantia tem a preferência dos clientes da Creditas

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A Creditas, plataforma de crédito, aponta em pesquisa que a busca por crédito com garantia de veículo tem sido uma das alternativas mais usada pelos consumidores para adquirir bens, investir no próprio negócio ou quitar dívidas, nesses tempos de pandemia. Em maio, aumentou mais de 45%, comparado com o mesmo período de 2020.

Para Luana Bichuetti, VP de Creditas Auto, o refinanciamento de veículo, conhecido como auto equity, possibilita uma análise e aprovação menos burocrática e mais simples, além de juros baixos e prazos maiores para pagamento, já que existe um bem colocado como garantia na operação.

Leia a reportagem completa no Digital Money Informe