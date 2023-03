Carol Conway substitui Eduardo Neger na presidência da Abranet

Carol Elizabeth Conway foi eleita presidente da A Associação Brasileira de Internet (Abranet). Até então, ela ocupava a presidência do Conselho de Estudos Jurídicos. Para a vice-presidência da entidade foi escolhido o diretor Jesaias Arruda. Eles substituem Eduardo Neger e Eduardo Fumes Parajo, que, respectivamente, ocupavam os cargos de presidente e vice desde 2019.

A nova diretoria, eleita, nesta quarta-feira, 29, em Assembleia Geral Ordinária, assume para um período de dois anos, a partir de 1º abril 2023, permanecendo até 31 de março de 2025. Os membros da diretoria, em sua maioria, se mantiveram os mesmos.

“A Abranet sempre foi a voz da internet no Brasil, trazendo todas as discussões sobre tecnologia e contribuindo fortemente para a melhoria nos serviços. A nossa missão é justamente continuar sendo esta voz, ao mesmo tempo em que trazemos todas as novidades e evoluções para discussão dentro da associação em seus diversos comitês”, ressaltou Carol Elizabeth Conway, que também é membro do Comitê ESG e diretora de assuntos regulatórios e institucionais no Grupo UOL| PagSeguro PagBank.

O momento atual é decisivo para o futuro da internet. “Além de manter os princípios que foram construídos até aqui, vamos debater o que vem pela frente e isso inclui inteligência artificial, liberdade de expressão e novos arranjos de soluções para movimentar a economia digital”, apontou Carol Conway.

“Neste momento de transformação, a Abranet continua inovando e traz uma diretoria que tem uma visão não apenas da internet tradicional, mas também do impacto que a internet está causando no mundo. A internet passa a ser meio e o que vem pela frente é o que vamos ver a partir de agora”, acrescentou Jesaias Arruda, que é gerente de infraestrutura de TI e operações na Lojas Bemol.

Carol Conway — Mestre em Direito Econômico e Financeiro pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo USP; membro do Comitê ESG do PagSeguro PagBank; diretora de Assuntos Regulatórios e Institucionais do Grupo UOL – PagSeguro PagBank; cofundadora do Women on Board- WOB, movimento pela inclusão de mulheres nos conselhos de administração apoiado pela ONU Mulheres e Pacto Global da ONU; membro do Comitê Cientifico do Núcleo de Estudos Avançados de Sistema Financeiro Nacional – Neasf- FGV Direito Rio; membro da WCD (Women Corporate Directors) Brasil e associada efetiva dos Institutos dos Advogados de São Paulo- IASP.

Jesaias Arruda — Bacharel em Ciência da Computação, Jesaias Arruda é graduado pela Universidade Paulista de Manaus, com 25 anos de atuação na área de tecnologia. Atua como gerente de Infraestrutura de TI e Operações nas Lojas Bemol com a responsabilidade de liderar pessoas e projetos nas frentes de Internet, redes Wi-Fi, cloud computing, transformação digital e inovação tecnológica. Recentemente, se destacou por levar a cabo projeto de instalação de rede Wi-Fi nas Lojas Bemol e em áreas urbanas e interior do Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia.

Fundada em 1996, a Abranet é uma entidade sem fins lucrativos que representa a cadeia de valor das empresas de internet no Brasil: provedores, plataformas, conteúdo e pagamentos, de todos os portes e origens.(Com assessoria de imprensa)