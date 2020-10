Carlos Baigorri é aprovado pelo Senado para a Anatel

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Ele assume a vaga de Aníbal Diniz. No dia 5 de novembro encerra-se o mandato de Vicente Aquino e a agência voltará a ter quatro dirigentes permanentes e um substituto.

O plenário do Senado Federal aprovou hoje, 20, por 37 votos favoráveis e cinco contrários, o nome de Carlos Baigorri para integrar o Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Seu nome vai agora para a sanção presidencial.

Baigorri foi indicado para o Conselho Diretor da Anatel antes do fim do mandato do ex-conselheiro Anibal Diniz, em novembro de 2019. A sabatina foi atrasada em função da pandemia, uma vez que dependia de sessão presencial. Isto porque a votação é secreta.

Baigorri é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade de Brasília, com mestrado e doutorado em Economia pela Universidade Católica de Brasília. É servidor de carreira da Anatel desde 2009, onde atualmente é superintendente de Controle de Obrigações. Na Anatel, Baigorri, também ocupou os cargos de superintendente-executivo, superintendente de Competição e de chefe da Assessoria Técnica. A aprovação foi encaminhada para o plenário do Senado e pode entrar na pauta de votação desta terça-feira, 20.

