Capgemini lança serviços de 5G e Edge

A Capgemini, multinacional francesa de serviços em consultoria, anunciou hoje,27, seu primeiro conjunto de ofertas com foco em 5G e Edge Computing para indústrias inteligentes. Os serviços têm como público alvo provedores de serviços de comunicações, provedores de equipamentos de rede e outras empresas que desejam implementar tecnologias 5G e Edge em escala.

O objetivo do produto é ajudar organizações a fazer os investimentos corretos e monetizá-los. Para produzir o conjunto, a empresa contou com o apoio Altran, parte do Grupo Capgemini, que auxiliou no desenvolvimento de aplicações 5G.

“O 5G é mais do que apenas uma tecnologia mais rápida ou uma evolução do 4G. É um novo padrão global de comunicações celulares, que está trazendo uma mudança radical na conectividade para a Internet das Coisas e todos os setores.”, afirmou Franck Greverie, diretor de portfólio da Capgemini e membro do Conselho Executivo do Grupo. “À medida que as tecnologias digitais convergem, cada tipo de organização pode começar a fazer negócios de maneiras novas e melhores – com produtos inteligentes, operações inteligentes e suporte e serviços inteligentes”, disse.

Os serviços incluem: