Capacitação sobre comunicações ópticas sob medida para ISPs

Participe, aprenda e ganhe prêmios. No Ciena University, os cursos online, e gratuitos, ensinam como usar a tecnologia para se destacar no mercado e ter uma rede preparada para as demandas atuais e futuras.



Os provedores regionais de internet (ISPs) não têm dúvidas sobre o uso de fibra óptica em suas redes, tampouco sobre as vantagens da tecnologia DWDM. No dia a dia, no entanto, se deparam com situações sobre os caminhos que devem seguir para aumentar a capacidade da rede, como, por exemplo, escolher entre 400 GB sobre fibra escura ou sobre DWDM plug and play, e até mesmo como montar um DWDM de baixo custo, mas sem perder a simplicidade operacional de ferramentas embutidas para facilitar a implantação e operação.

Para responder a essas e outras questões relacionadas às comunicações ópticas, o programa Ciena University desenvolveu um curso, no formato gameficação, que tem como objetivo apresentar os conceitos básicos utilizados em sistemas ópticos, funções especiais fornecidas pelos equipamentos Ciena, além de permitir o estudo de diferentes cenários de instalação de redes ópticas.

PUBLICIDADE

O curso online “Fundamentos da Tecnologia de Comunicações Ópticas”, é voltado para engenheiros e técnicos que trabalham com redes ópticas. Está divido em cinco sessões, que serão realizadas todas às terças-feiras (entre 19 de outubro e 23 de novembro), a partir de 18h30, ao vivo, pela plataforma da Ciena University.

Programa

A sessão 1 é dividida em duas partes: introdução aos sistemas ópticos (aborda, entre outros tópicos, 4G/5G e novas tendências tecnológicas); e fundamentos da transmissão óptica.

A sessão 2 apresenta um overview dos tipos de WDM e as funções especiais que garantem a eficiência da rede (como a modulação coerente de portadores ópticos e transponder / muxponder).

A sessão 3 mostra as funções das redes baseadas em ROADM (Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer) e traz informações sobre os diferenciais de equipamentos de rede Ciena, como o Waveserver.

Na sessão 4, os participantes terão acesso a um estudo da arquitetura básica (sistema ponto a ponto e sistema ponto a ponto com sistema backup), além de conhecer as soluções de escalabilidade do sistema; e na sessão 5, será abordada a gestão e automação de rede.

Interativo, com vídeos, e apresentação de casos de uso reais de operadoras regionais, o curso é gratuito e premiará todos os participantes. Na medida em que participam das sessões, acumulam pontos por meio de quizzes e medalhas, que poderão ser trocados por prêmios no Synnex Club, como cafeteira, tablet, celular, entre outros. Os três primeiros lugares ganharão uma quantidade extra de pontos. Todos os participantes terão certificados da Ciena University.

As inscrições são gratuitas, mas o número de participantes é limitado. Não deixe para a última hora e garanta sua vaga, fazendo sua inscrição.