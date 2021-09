Reunião do Conselho Diretor da Anatel sobre edital 5G fica para 2a-feira

A pedido do relator, Emmanoel Campelo, Conselho Diretor posterga reunião extraordinária de análise do edital do leilão 5G ajustado às determinações e recomendações do TCU.

A reunião extraordinária do Conselho Diretor da Anatel para decidir a versão final do edital do leilão 5G que aconteceria nesta sexta-feira, 10, foi adiada. Inicialmente marcada para acontecer às 13h15 de hoje, foi adiada para às 15h de segunda-feira, 13.

Como antecipado ontem pelo Tele.Síntese, pontos do relatório de Emmanoel Campelo ainda suscitavam dúvidas entre os pares do colegiado, embora houvesse a expectativa de solução a tempo da reunião. O cancelamento foi pedido pelo relator do processo, Emmanoel Campelo, para ajustes de voto com os demais conselheiros.

Este texto foi atualizado às 16h20 com a nova data e horário da reunião extraordinária*