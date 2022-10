Campina Grande instala luminária inteligente com tecnologia 5G

Resultado de uma parceria da prefeitura com o setor privado, equipamento transmite sinal de WiFi, além de incluir câmera de 360 graus com identificação facial e sistema de gestão de iluminação pública

Em parceria com diversas empresas do setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), a Prefeitura de Campina Grande, no interior do estado da Paraíba, instalou, nesta sexta-feira, 14, uma luminária inteligente na cidade. Com base em tecnologia 5G, na frequência 3,5 GHz, o equipamento ganhou uma série de aplicações, como câmera de 360 graus e sinal WiFi, além de funções para aprimoramento do serviço de iluminação pública.

Instalada próxima ao gabinete do prefeito, a luminária inteligente conta com uma antena 5G, a qual já transmite dados nesta frequência aos usuários de smartphones que comportam a tecnologia.

Além disso, o equipamento inclui um sistema de gestão da iluminação, por meio do qual é possível, de forma remota, identificar falhas e controlar o nível de intensidade da luz. Também foram incorporados à luminária o sinal WiFi 5.0 e uma câmera de identificação facial.

A luminária inteligente se trata de um projeto-piloto posto em prática pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do município, em parceria com as empresas Qualcomm, V.tal, Brisanet, Juganu, Airspan, Padtec, Trópico e Motorola.

O aparato, cujo funcionamento ocorre mediante uma rede privada 5G, é o quarto do tipo no território nacional e o primeiro na região Nordeste, segundo a Juganu, empresa responsável pela instalação da luminária. Curitiba, Sorocaba (SP) e Araguaína (TO) também contam com equipamentos semelhantes.

Para demonstrar a capacidade da luminária inteligente, durante a inauguração, foi realizada uma transmissão de uma apresentação de forró, a qual poderia ser acompanhada, por meio do YouTube, em 360 graus. Segundo a equipe responsável pelo equipamento, a veiculação em tempo real, de forma estável e com baixa latência só poderia ser feita com a tecnologia 5G.

“É muito mais um hub de conectividade do que uma luminária”, sintetizou Francisco Soares, vice-presidente de Relações Governamentais da Qualcomm. “Torcemos para que não fique só no piloto, pois há um projeto para trazer uma quantidade grande de luminárias [inteligentes] para a cidade, que podem trazer benefícios sociais e econômicos à população”, acrescentou.

Equipamento

A Prefeitura de Campina Grande informou que a luminária foi adquirida com base no programa Conecta 5G, desenvolvido pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).

O equipamento conta com um processador da Qualcomm que permite conectividade Wi-Fi. Em parceria, a Padtec e a Trópico fazem a integração, a adaptação e o suporte de toda a solução de ponta a ponta do aparelho que amplia o sinal de dados (small cell) de 5G da Airspan. A infraestrutura de conectividade em fibra óptica é da V.tal.

Ademais, a Brisanet é a operadora responsável pela rede móvel de acesso 5G, enquanto a Motorola forneceu smartphones equipados com esta tecnologia para os testes do equipamento. A infraestrutura física da luminária é da Juganu.

