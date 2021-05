Camex aumenta lista de ex-tarifários incidentes sobre informática e telecom

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

O Comitê-Executivo da Câmara de Comércio Exterior publicou hoje, 25, uma lista ampliada de ex-tarifários incidentes sobre Bens de Informática e Telecomunicações. Com isso, os produtos da lista passam a ter alíquota zero de imposto de importação.

O colegiado retirou a isenção do II sobre equipamentos de agregação de serviços E1 e Ethernet para transporte em anéis de acesso de redes ópticas OTN e módulos amplificadores ópticos (EDFA).

Em compensação, adicionou dezenas de outros equipamentos à isenção. Por exemplo, aparelhos roteadores digitais sem fio com taxa de transmissão de 10,75 Gbps; placas utilizadas em equipamentos multiplexadores, com função de amplificação de potência dos sinais ópticos; etiquetas de RFID; amplificadores de sinais de radiofrequência para sistemas de transmissão do tipo HFC.

A resolução passa a vigorar daqui a sete dias.