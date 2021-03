Call center da Oi muda de estratégia e de nome

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Antiga BTCC passa a se chamar Tahto. Empresa deixa de ser focada no atendimento telefônico e passa a vender soluções digitais de relacionamento para o mercado corporativo, em parceria com a Oi Soluções

A Oi anunciou hoje, 15, o novo posicionamento da sua subsidiária de call center. A antiga BTCC passa a atuar com a marca TAHTO. A empresa agora oferece soluções digitais de relacionamento para o mercado corporativo, complementando o portfólio da Oi Soluções.

A mudança no posicionamento está em linha com o plano estratégico da Oi, que tem como objetivo se transformar numa empresa de infraestrutura e serviços digitais.

PUBLICIDADE

A mudança na marca reflete, dizem as empresas, um “modelo de operação voltado para a experiência do cliente através de uma abordagem omnichannel, tornando o relacionamento mais ágil e eficaz”.

Vai vender soluções de relacionamento por voz, chat, aplicativos de mensagens, como whatsapp, e mídias sociais. A empresa desenvolveu novos processos para digitalizar o RH como recrutamento, contratação e treinamento online e também para garantir o trabalho dos atendentes em home office.

A expectativa é que, com esse processo de transformação, tenha maior competitividade no segmento de Business Process Outsourcing (BPO) e passe a fornecer a diferentes verticais de negócio no mercado corporativo. A Oi segue como cliente.

“Atuamos de forma consultiva junto às empresas de forma a oferecer a melhor experiência aos seus clientes finais em toda a cadeia de atendimento e interação. Estamos capacitados para identificar as necessidades e comportamentos dos usuários e assim oferecer as melhores soluções”, afirma Luis Ricardo Ferreira, CEO da TAHTO.

A TAHTO atende todo o território nacional a partir de suas filiais em Goiânia (GO), Curitiba (PR), Campo Grande (MS) e Rio de Janeiro (RJ) e conta hoje com 13 mil colaboradores e 5 mil posições de atendimento. (Com assessoria de imprensa)