Calculadora online estima perdas por abandono de aplicativos

A empresa Kobiton criou uma calculadora online para que operadoras e OTTs possam estimar as perdas provocadas pelo abandono de um aplicativo mobile pelos usuários. A ferramenta também descobre outros custos envolvidos no processo de liberação de aplicativos.

Em média, um em cada quatro aplicativos é abandonado logo após o primeiro uso. Na maioria das vezes, isso ocorre devido à péssima experiência. Para descobrir o impacto financeiro da desistência, a calculadora leva em conta o custo estimado de aquisição do cliente (CAC); o número de novos usuários adquiridos por mês; a receita média por usuário por mês; a taxa anual de rotatividade; e a taxa de redução na rotatividade alcançada com testes em aplicativos reais da plataforma Kobiton.

De acordo com o representante de desenvolvimento de negócios da empresa para América Latina, Juan Carlos Cerrutti, a calculadora é útil para empresas que tenham aplicativos como seu negócio principal. “O abandono do aplicativo afeta diretamente o sucesso de um novo serviço móvel. Quanto menor a nota [dada pelos usuários], maior serão os custos de aquisição de novos usuários”, analisa o executivo.

Uma plataforma que investe US$ 10 mil na conquista de um usuário, conta com dez mil usuários por mês, mais uma taxa de rotatividade de 40% e renda mensal de US$ 15 por usuário terá um custo de US$ 480 mil com rotatividade. O que representa um impacto negativo de US$ 720 mil na receita.

No Brasil, a Kobiton atua com uma rede de parceiros composta por seis empresas brasileiras especializadas em consultoria e testes de software. São elas: Better Now, Grupo HDI, Keeggo, Link Consulting, RPerformance e SVLabs. Empresas como IBM, Coca-Cola e Uber utilizam tecnologia Kobiton para seus testes mobile.

No ano passado, a Kobiton lançou uma pesquisa que apontava que 75% dos testes de aplicações móveis ainda não são automatizados. (Com assessoria de imprensa)

